Andy Serkis rivela i piani per Venom 2, lo spin-off di Spider-Man, la cui uscita nelle sale è prevista per il 25 giugno 2021. Ecco le sue parole.

Andy Serkis, interprete del ruolo di Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron e Black Panther, ha rivelato lo stato di Venom 2 (Venom: La furia di Carnage è il titolo ufficiale del film Marvel). Diretto da Serkis e spin-off di Spider-Man, il progetto è attualmente in fase di post-produzione. L’uscita al cinema è prevista per il 25 giugno 2021, salvo contrattempi dovuti alla pandemia: la Marvel sembra intenzionata a non cambiare i suoi piani, tanto che Black Widow arriverà nelle sale il prossimo 7 maggio, come previsto già da tempo. Certo, bisognerà poi valutare anche il risultato al Box Office, ma questo, almeno per il momento, non possiamo saperlo.

In una recente intervista con ComicBookMovie, Andy Serkis ha aggiornato i fan sullo stato del sequel di Venom. L’attore e regista ha affermato che Sony sta semplicemente aspettando di vedere come si evolverà, a causa della pandemia, la situazione prima di lanciare il marketing di Venom: Let There Be Carnage. Nonostante l’uscita fissata per giugno, infatti, la casa di produzione deve ancora rilasciare un trailer del film. Le parole di Serkis:

Sono super entusiasta. Ancora una volta, non è qualcosa di cui posso parlare entrando nei particolari in questo momento. Lo faremo quando tutti potranno andare a goderselo al cinema. Non voglio parlarne troppo prima di allora, ma mi è piaciuto lavorare a quel film. È stato fantastico. Ho lavorato con un gruppo di attori brillanti, guidato da Tom Hardy. Spero che non ne rimarrete delusi. È stato un vero piacere lavorarci.

Insomma, è ancora tutto da vedere: dipende dalla pandemia e dal botteghino. Solo allora sapremo qualcosa di più su Venom 2.

