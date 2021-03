Il recente licenziamento di Gina Carano dalla serie tv The Mandalorian, disponibile su Disney Plus, ha lasciato più di un segno: il Funko Pop! di Cara Dune è stato cancellato dal merchandising di Star Wars. È accaduto nel recente passato che la Hasbro decidesse di eliminare le action figure dedicate al personaggio per la loro somiglianza con l’attrice, quindi la decisione non sorprende affatto.

Ora la società ha sospeso i pre-ordini per il giocattolo ispirato alla figura di Cara Dune. Secondo quanto riportato da The Direct, Entertainment Earth ha inviato una e-mail ad alcuni suoi clienti, i quali avevano ordinato il “Funko Star Wars: The Mandalorian Cara Dune Pop! Vinyl Figure”, informandoli che l’oggetto in questione non sarebbe stato spedito quest’estate e che tutti gli ordini sono stati annullati.

Ecco le parole pubblicate sull’account Instagram di Entertainment Earth:

Sfortunatamente, siamo spiacenti di segnalare che il produttore del Funko Pop di Cara Dune, personaggio di The Mandalorian, ci ha comunicato che non riceveremo ulteriori spedizioni di “Star Wars: The Mandalorian Cara Dune Pop! Vinyl Figure” che hai ordinato perché hanno interrotto la produzione di questo articolo. Non è stata fornita alcuna informazione aggiuntiva dal produttore sul motivo per cui ciò si è verificato. Purtroppo, ciò significa che non saremo in grado di spedirtelo e quindi abbiamo annullato dal tuo ordine. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.

Ricordiamo la dichiarazione di Lucasfilm in merito al licenziamento di Gina Carano:

Gina Carano non è attualmente impiegata da Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili.

Chissà cosa dirà l’attrice ora che il Funko Pop! di Cara Dune è stato cancellato ufficialmente!

