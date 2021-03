Dal 15 marzo arriverà su Sky e Now Tv la miniserie The Investigation, incentrata sull’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell'estate del 2017.

Debutterà su Sky e NOW TV il 15 marzo, dalle 21.15, The investigation, una nuova miniserie in sei episodi basata su un fatto realmente accaduto, noto alle cronache come il caso del sottomarino: l’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. La serie è stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall. I clienti Sky da più di 3 anni potranno vederla in anteprima on demand nella sezione extra.

Prodotta da Miso Film (Fremantle), la miniserie The Investigation è l’intenso e dettagliato racconto delle indagini che portarono alla verità sul caso, delle motivazioni che spingono le persone che investigano e degli ostacoli che hanno dovuto affrontare per risolvere il giallo. Il progetto ricostruisce il caso del sottomarino dal punto di vista degli inquirenti e di quanti si adoperarono per il raggiungimento della verità. Polizia, Marina, sommozzatori, operatori della giustizia: tutti coloro i quali si fecero avanti in nome della comunità quando l’inimmaginabile accadde. Dai medici legali in cerca di risposte al pubblico ministero (interpretato da Pilou Asbæk) impegnato a costruire un caso solido in grado di reggere in tribunale e convincere il giudice con pochissime prove.

Il punto di vista è quello del capo della Omicidi Jens Møller (interpretato da Søren Malling) e del suo team, ritrovatisi a indagare su un caso che fece rapidamente il giro del mondo. Nonostante i pochissimi elementi in mano, riuscirono a fornire al pubblico ministero prove convincenti, e ai genitori della vittima le certezze che meritavano. La serie diventa quindi un potentissimo racconto su quelle persone che si battono in nome di tutti noi per la verità, per la giustizia e per la comunità. Ecco la trama ufficiale della miniserie Sky, dal 15 marzo sulla piattaforma, insieme a tante altre novità:

Quando il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen Jens Møller arriva per il briefing mattutino, un investigatore riferisce di uno strano caso. Un sottomarino artigianale, che trasportava la giornalista svedese Kim Wall e l’inventore del sottomarino stesso, è scomparso. Quando il sottomarino viene ritrovato più tardi nel corso della giornata, solo l’inventore viene salvato prima che affondi improvvisamente. Ora Jens e il suo team di investigatori devono decidere rapidamente come affrontare il caso, perché Kim è ancora dispersa e il sottomarino è in fondo al mare.

