Una medicina per il diabete potrebbe rallentare l’invecchiamento

Il segreto di una vita sana potrebbe essere celato nella metformina, un medicina comunemente adoperata per curare il diabete di secondo tipo che, suggeriscono ora gli scienziati, potrebbe rallentare tre malanni che si presentano con più prepotenza a causa dell’invecchiamento: i problemi di cuore, i tumori e la demenza.

L’idea di partenza è nata, come spesso capita, da osservazioni sul campo. Alcuni medici hanno infatti registrato come i pazienti diabetici sotto cura di metformina abbiano avuto una vita più lunga e felice di quei loro coetanei che, almeno su carta, erano sempre stati in buona salute.

Questo elemento è stato discusso nel 2014 in Spagna, durante una conferenza medica che ha dato il via a una serie di test clinici della durata di sei anni, il Targeting Aging With Metformin (TAME). Nei test sono stati presi in considerazione 3.000 volontari dai 65 ai 70 anni e gli esami sono stati portati avanti da 14 centri di ricerca sparpagliati su tutta la superficie degli Stati Uniti.

Tutti invecchiamo, ma non necessariamente dobbiamo invecchiare male. Guardate cosa sta succedendo in questo periodo: il Covid è esploso tutto attorno a noi e le persone più a rischio sono all’interno delle case di riposo. Se riuscissimo a impedire che le persone necessitino cure continuative riducendo l’impatto dell’invecchiamento, potremmo ridurre anche l’impatto sulle famiglie, sui costi medici, sul sistema sanitario e, in generale, sull’intera economia,

ha riferito Corinna Ross, professoressa associata in salute delle popolazioni al Southwest National Primate Research Center texano.

L’idea che un’eventuale medicina contro l’invecchiamento possa essere tanto economica e democratica da riuscire a entrare in uso in tutti gli ospedali del mondo è forse eccessivamente ottimistica, tuttavia le basi dell’ipotesi restano estremamente interessanti.

Incrociamo le dita perché la ricerca si dimostri attendibile e perché un simile risultato non faccia lievitare i costi delle cure alle persone che soffrono di diabete.

