Super Nintendo World: l’apertura del parco di Orlando rimandata al 2025

Brutte notizie per i fan della grande N. Il parco tematico Super Nintendo World di Orlando non aprirà prima del 2025, con un bel ritardo rispetto ai primi obiettivi.

Mentre il Super Nintendo World di Osaka è ormai ultimato e (quasi) operativo, dal fronte occidentale arriva una gran brutta notizia. L’apertura del parco gemello di Orlando è stata rimandata di un paio di anni. Prima del 2025 l’unico modo per esplorare il mondo di Super Mario e amici sarà quello di visitare il Giappone.

Come per l’originale, il Super Nintendo World di Orlando aprirà i battenti nei pressi di un altro parco della Universal, ossia il futuro Epic Universe. Inizialmente l’inaugurazione era stata fissata per il 2023, ma il Covid-19 si è messo in mezzo ritardando la tabella di marcia di ben due anni.

L’Epic Universe sarà il terzo parco tematico della Universal nell’area di Orlando. Potrà contare su un’ampia offerta di negozi, ristoranti e hotel. Non conosciamo ancora molti dettagli sulle attrazioni: i primi rumor parlano di almeno un paio di montagne russe, una torre adrenalinica e diverse attrazioni in-door. In totale, si estenderà su un’area di 750 acri.

Il Super Nintendo World di Osaka ha avuto più fortuna, l’apertura ufficiale era prevista per il 4 febbraio ma anche in questo caso la pandemia ha imposto una terza via. Il parco ha aperto i battenti ad un numero selezionato e controllato di ospiti, motivo per cui abbiamo già decine di video registrati all’interno delle attrazioni e dei locali del nuovo parco. Ve ne abbiamo mostrati alcuni in questa news: