OnePlus 9 snobba il modello Apple: avrà il caricabatterie nella confezione

Anche se tutti, OnePlus no: il produttore cinese non seguirà la strada indicata da Apple e Samsung con i loro ultimi top di gamma. Il OnePlus 9 – così come la variante Pro – sarà venduto assieme al caricabatterie, come sempre.

In questo OnePlus è rimasto praticamente da sola. Anche l’azienda concorrente Xiaomi ha scelto di non includere il caricabatterie nella confezione del suo recente Xiaomi Mi 11.La conferma di questa scelta arriva dallo stesso Pete Lau, CEO di OnePlus. «Non preoccupatevi, includeremo un caricabatterie nella confezione del OnePlus 9», ha spiegato il N.1 dell’azienda cinese rassicurando i fan del suo brand.

I nuovi top di gamma di OnePlus, per la prima volta, potrà contare su una collaborazione con il produttore di macchine fotografiche Hasselblad. Per questo motivo ci si aspetta degli importanti passi in avanti sul fronte della fotografia. Stando alle indiscrezioni, molto probabilmente il device monterà il nuovo SoC Snapdragon 888, mentre lo schermo offrirà un refresh rate da ben 120Hz.

La nuova serie di smartphone sarà presentata nel corso di un evento previsto per il prossimo 23 Marzo. Assieme alla data della presentazione, OnePlus ha dato il via a due diversi contest con in palio il nuovo OnePlus Serie 9. Ne abbiamo parlato qua: