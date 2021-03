Batman: Eternal, la saga torna a luglio in formato Omnibus

Tutta la saga di Batman: Eternal raccolta in un unico volume in arrivo a luglio grazie a Panini Comics.

A luglio Panini comics proporrà a marzo l’omnibus di Batman: Eternal, serie a fumetti i cui autori principali sono Scott Snyder e James Tynion IV. Il volume che raccoglie l’intera saga arriva per la prima volta in Italia.

La storia vede Gotham City nel caos a causa di guerre tra bande, rivolte, infestazioni e attacchi terroristici. Con Jim Gordon rinchiuso in prigione, Batman e i suoi alleati stanno combattendo per riportare l’ordine in città, ma non sarà facile anche perché dovranno vedersela con la polizia corrotta.

Batman: Eternal raccoglie il prologo della serie, pubblicato su Batman #28 e tutti i 52 numeri della storia e sarà un formato 18,3×27,7 cm, per 1208 pagine e al costo di 95,00 euro. Autori della saga sono Scott Snyder,

James Tynion IV, Tim Seeley, Jason Fabok.

Vi ricordiamo che il personaggio è stato ideato da da Bob Kane e Bill Finger e che è apparso per la prima volta sul n. 27 della testata Detective Comics nel 1939. Il personaggio oltre ad avere una propria testata negli anni è arrivato sul piccolo schermo, dove era interpretato da Adam West nella serie cult anni ’60, e al cinema in più riprese. Ritroveremo l’Uomo Pipistrello tra i protagonisti dell’imminente Justice League Snyder Cut.

