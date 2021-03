Apple terrà un nuovo evento di presentazione a marzo? (rumor)

Apple terrà un nuovo evento di presentazione a fine marzo? Lo sostiene il leaker ‘Kang‘, ma per il momento d’ufficiale non c’è assolutamente nulla. In queste ore il rumor che sta rimbalzando in rete sostiene che l’azienda possa presentare una serie di nuovi prodotti il 23 marzo. Curiosamente, si tratta della stessa data scelta da OnePlus per presentare il suo nuovo OnePlus Serie 9 (ve ne abbiamo parlato qua). Le voci su un possibile evento di marzo si sono moltiplicate nel tempo. In precedenza, i rumor sostenevano che l’evento si sarebbe dovuto tenere il 16 di questo mese. Peccato che questa ipotesi sia stata smentita categoricamente da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e fonte estremamente autorevole sul mondo dei prodotti Apple.

Anche Kang non è l’ultimo degli arrivati: vi basti sapere che è il leaker che ha dato per primo la notizia del ritorno dei prodotti MagSafe. Rumor che, con la presentazione dei nuovi iPhone 12, si è dimostrato veritiero. Ma in diverse altre occasioni il leaker è stato meno fortunato, motivo per cui ha senso prendere questa indiscrezione con la massima cautela.

In un eventuale nuovo evento, Apple potrebbe presentare una nuova linea di tablet iPad, inclusi i tablet con schermi Mini-Led di cui si parla ormai da un bel po’ di tempo. Ci si aspetta anche che Apple si appresti (finalmente) a presentare i device della linea AirTag‌.