Apple punta forte su AR e VR: in sviluppo tre device

Apple continua a puntare forte sulla realtà aumentata e virtuale: tre i dispositivi in fase di sviluppo secondo l'analista Ming-Chi Kuo.

Secondo l’analista della TS International Securities, Ming-Chi Kuo, Apple rilascerà un visore per la realtà mista “a casco” il prossimo anno, occhiali per la realtà aumentata a metà del 2025 e lenti contatto AR entro il 2030/40. Insomma, se ciò venisse confermato, è evidente che il colosso di Cupertino stia investendo parecchio su queste tecnologie per il futuro.

Sempre stando alla previsione di Kuo, il visore per la mixed reality fornirà un’esperienza di realtà aumentata e realtà virtuale insieme, mentre gli occhiali e le lenti a contatto avranno maggiori probabilità di concentrarsi sulle applicazioni AR.

Se Apple riuscirà a risolvere alcuni problemi tecnici, il casco per la realtà mista potrebbe avere un peso di soli 100/200 grammi, contro i 200/300 degli attuali prototipi. Secondo l’analista, il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 1000 dollari in USA.

Il visore sarà in grado di offrire “un’esperienza coinvolgente unica”, secondo Kuo, significativamente migliore rispetto a quanto offerto oggi sul mercato, con display micro-OLED di Sony e funzionante in modo indipendente da un iPhone. Insomma, potrebbe trattarsi di un vero e proprio “prodotto portatile”.

La previsione di Ming-Chi Kuo è in linea con le indiscrezioni che vogliono Apple lanciare sul mercato un visore entro il 2022, ma con un prezzo attorno ai 3.000 dollari.