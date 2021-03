We Own the City: la serie tv HBO prodotta da David Simon e George Pelecanos

HBO sta sviluppando la serie tv limitata We Own the City, prodotta da David Simon e George Pelecanos (The Wire) e basata sul romanzo del giornalista investigativo Justin Fenton.

HBO sta sviluppando la serie tv limitata We Own the City, prodotta da David Simon e George Pelecanos (The Wire) e basata sul romanzo Random House We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption del giornalista investigativo Justin Fenton. Simon e Pelecanos ne stanno scrivendo la sceneggiatura e saranno anche i produttori esecutivi del progetto, insieme a Kary Antholis con la sua Crime Story Media.

George Pelecanos nell’ottobre 2019, durante il finale della serie The Deuce, aveva rivelato:

Il prossimo progetto è ambientato a Baltimora, una serie tv limitata per HBO. Abbiamo radunato la vecchia troupe di The Wire, ma il nuovo spettacolo non è uno spin-off di quella serie.

La storia di We Own the City è ambientata a Baltimora nel 2015. I disordini stanno scoppiando in tutta la città, mentre i cittadini chiedono giustizia per Freddie Gray, un uomo di colore di 25 anni che è morto in circostanze sospette, mentre era sotto custodia della polizia. La droga e la criminalità sono in aumento e la città sta raggiungendo il numero più alto di omicidi: 342 omicidi in un solo anno, in una città di appena 600.000 persone.

Di fronte alle pressioni dell’ufficio del sindaco, nonché a un’indagine federale sul dipartimento che potrebbe aver causato la morte di Gray, i comandanti della polizia di Baltimora si rivolgono a un eroe di base, il sergente Wayne Jenkins, e alla sua unità d’élite in borghese, la Gun Trace Task Force, per aiutare a togliere armi e droga dalla strada.

Tuttavia, dietro questi nuovi sforzi, all’interno del dipartimento di polizia, prende il via una cospirazione criminale di dimensioni senza precedenti. Incaricato di risolvere il problema della droga e delle armi in città, Jenkins sceglie di volgere la situazione a proprio vantaggio.

Con l’aiuto degli altri membri della Gun Trace Task Force potenziata, il protagonista ruba ai cittadini di Baltimora, scremando le buste di droga, intascando migliaia di contanti trovati in case private e piantando prove false per portare fuori strada gli affari interni.

La loro sfacciata follia criminale è rimasta incontrollata per anni. Ne conseguirono innumerevoli condanne errate, la morte di un civile innocente e la misteriosa morte di un poliziotto colpito alla testa, ucciso il giorno prima di testimoniare contro l’unità incriminata.

Curiosi di vedere la nuova serie tv HBO We Own the City?

Potrebbe interessare: