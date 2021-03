The Pale Blue Eye: Netflix firma un accordo globale da 55 milioni di dollari

Christian Bale si riunirà con il regista di Hostiles, Scott Cooper per il thriller horror gotico The Pale Blue Eye. Netflix ha concluso un altro importante accordo all'European Film Market, spendendo 55 milioni di dollari per i diritti mondiali del thriller horror gotico del regista Scott Cooper (Crazy Heart, Black Mass).

Il film è incentrato su un tentativo di risolvere una serie di omicidi che hanno avuto luogo presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point nel 1830. Il premio Oscar Christian Bale si riunisce con Scott Cooper, regista di Western Hostiles del 2017, nei panni di un detective veterano che indaga sugli omicidi, aiutato da un giovane cadetto che in seguito diventerà uno scrittore di fama mondiale, Edgar Allan Poe. Cooper ha scritto la sceneggiatura, un adattamento dell’omonimo romanzo di Louis Bayard.

Netflix ha superato diversi concorrenti per assicurarsi i diritti mondiali del film. CAA Media Finance e Endeavor Content hanno gestito le vendite nazionali di The Pale Blue Eye, mentre MadRiver si è occupata delle vendite internazionali. Cross Creek, i produttori de Il Processo ai Chicago 7 – che Netflix ha acquistato l’estate scorsa in un accordo mondiale dopo che il film non è stato distribuito nelle sale a causa della pandemia – sono produttori di The Pale Blue Eye.

Il film inizierà le riprese principali questo autunno dopo i doveri di Bale nel film Marvel di Taika Waititi Thor: Love And Thunder e nel film senza titolo di David O’ Russell, entrambi attualmente in produzione.

Il gigante dello streaming ha fatto una follia di acquisti all’European Film Market di quest’anno, firmando un paio di accordi a 8 cifre: pagando 15 milioni di dollari per i diritti del Nord America e dell’America Latina al film di Colin Firth sulla seconda guerra mondiale Operation Mincemeat dal produttore de Il Discorso del Re, e 18 milioni di dollari per i diritti statunitensi del thriller d’azione di Liam Neeson-Laurence Fishburne, The Ice Road in un accordo con CAA Media Finance.