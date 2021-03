Pepe Le Pew dei Looney Tunes sotto accusa di un’editorialista del NYT

L’editorialista Charles M. Blow afferma in un tweet che il personaggio dei Looney Tunes inneggia alla cultura dello stupro:

I blog di RW sono impazziti perché ho detto che Pepe Le Pew inneggia alla cultura dello stupro. Vediamo. 1. Afferra / bacia una ragazza / una sconosciuta, ripetutamente, senza il consenso e contro la sua volontà. 2. Lei lotta con forza per allontanarsi da lui, ma lui non la lascia andare 3. Chiude una porta per impedirle di scappare.

Looney Tunes ha smesso di presentare i fucili nelle sue rappresentazioni aggiornate di Elmer Fudd. Blow in precedenza ha criticato anche il dottor Seuss in un editoriale e ha sostenuto che l’esposizione precoce a immagini negative modella le percezioni. Ha menzionato anche Speedy Gonzales, il cartone animato del topo messicano, come uno di questi esempi negativi. Blow ha sostenuto che il razzismo è profondamente radicato nella cultura americana (in particolare la cultura pop) e l’ha data in pasto ai bambini in giovane età.

Naturalmente, c’erano sentimenti contrastanti sulla versione di Blow. Ma non è solo una sua percezione, anche il comico Dave Chappelle ha sottolineato la stessa cosa in una sua routine.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

Who had “Pepe Le Pew getting canceled for being a rapist” on their 2021 Bingo card? pic.twitter.com/apggrcANiZ — NUFF (@nuffsaidny) March 6, 2021

If the NY Times says Pepe Le Pew adds to rape culture, what will they say about the Coming 2 America sequel where the entire plot is based Leslie Jones' character date-raping Prince Akeem? — Neanderthal Life Coach Poso (@JackPosobiec) March 6, 2021

Fortunatamente molti sostengono che il personaggio non è mai stato pensato per essere interpretato in questo modo, aggiungendo che era stato creato per essere divertente e che nessun bambino avrebbe assorbito il comportamento di Pepe come qualcosa da imitare.