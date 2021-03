Nomadland censurato in Cina per dei commenti passati di Chloé Zhao

L’ultimo film di Chloé Zhao, Nomadland, è stato censurato online in Cina a causa dei commenti passati della regista sul paese. Zhao ha recentemente vinto il Golden Globe come miglior regista, diventando la prima regista donna asiatica a portare a casa l’ambito premio. Molti in Cina hanno celebrato questa storica vittoria, ma altri non erano così entusiasti della vittoria o della regista.

Nomadland si è assicurato un’uscita in Cina il 23 aprile 2021 dalla National Arthouse Alliance of Cinemas, o NAAC, e la vittoria come miglior regista per Zhao è stata accolta con orgoglio da vari siti web ufficiali dello stato cinese. Eppure molti nazionalisti cinesi hanno messo in dubbio la cittadinanza di Zhao. Anche se è la figliastra del veterano attore cinese Song Dandan e la stessa Zhao è nata a Pechino, ha ricevuto la maggior parte della sua educazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Identifica gli Stati Uniti come casa sua e non ha nemmeno un passaporto cinese. Zhao era stata critica nei confronti del governo cinese e in un’intervista del 2013 con la rivista Filmmaker, ha detto che la Cina era come “essere in un posto dove ci sono bugie ovunque”.

Secondo Variety, Nomadland verrà censurato dal governo cinese a causa dei commenti passati di Zhao. Le menzioni di Nomadland su Weibo, il popolare sito di social media, sono bloccate, affermando che l’argomento viola “le leggi, i regolamenti e la politica” della Cina. Sebbene il film sia ancora pronto per l’uscita nelle sale in Cina, qualsiasi menzione all’imminente uscita del film sono stati rimossi da vari siti sponsorizzati dal governo.

Il contraccolpo arriva inaspettatamente poiché la trama di Nomadland non ha nulla a che fare con la Cina, ma la mossa ora non riguarda l’argomento del film ma la politica dietro le quinte. Questa non è la prima volta che il governo cinese reprime un film americano, e non è nemmeno uno dei casi più estremi. Christopher Robin è stato bloccato dal rilascio in Cina per motivi politici poiché il personaggio di Winnie the Pooh è diventato un simbolo dei gruppi di resistenza contro il leader cinese Xi Jinping. Il governo ha represso, rimuovendo tutte le immagini di Winnie the Pooh sui social media.

Probabilmente Nomadland non sarebbe stato un grande successo al botteghino in Cina a causa del suo argomento specificamente americano, ma la sua censura diventa un problema per il prossimo grande lungometraggio di Zhao, Eternals. I film dei Marvel Studios hanno ottenuto ottimi risultati al botteghino cinese; Avengers: Endgame è il sesto film con il maggior incasso al botteghino cinese e il film con il maggior incasso degli Stati Uniti in Cina.