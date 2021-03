I Simpson: la guest star Albert Brooks ritorna nella serie dopo 6 anni

L’attore Albert Brooks torna ne I Simpson per la prima volta dopo sei anni. Il programma con la sceneggiatura più longeva nella storia della TV, I Simpson è stato recentemente rinnovato per la sua 33a e 34a stagione. Nel corso della sua corsa, la sitcom animata ha spesso integrato il suo considerevole cast principale con guest star molto conosciute, tra cui Brooks.

Variety riferisce che Albert Brooks (Drive, Alla ricerca di Nemo) tornerà a Springfield per l’episodio Yokel Hero. Accreditato come Slick Manager, Brooks interpreta un membro della United Parasites Management Company che tenta di ingaggiare e sfruttare il redneck locale Cletus Spuckler dopo che è diventato un cantante sensazionale. Escludendo il ruolo cinematografico di Brooks come principale antagonista in The Simpsons Movie, Yokel Hero segnerà la sua ottava apparizione televisiva per la serie.

Brooks è stata una delle voci ospiti più popolari de I Simpson, avendo interpretato personaggi come Hank Scorpio e Brad Goodman. La sua storia con la serie risale alla sua prima stagione quando ha doppiato un venditore di camper in The Call of the Simpsons e Jacques, un allenatore di bowling francese che tenta di sedurre Marge in Life on the Fast Lane. Brooks è apparso di recente nel ruolo del bullo-bisbigliatore Dr. Raufbold in Bull-E del 2015.

Anche se molti sostengono che i giorni migliori della serie siano alle spalle, riportare una voce così familiare e amata potrebbe fornire una dose confortante di nostalgia. I fan dei Simpson dovranno aspettare e vedere se l’ultimo personaggio di Albert Brooks si dimostrerà memorabile come i ruoli che ha avuto in passato nella serie.