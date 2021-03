Eddie Murphy: i 10 migliori film con il popolare attore comico

I migliori 10 film di Eddie Murphy raccolti in questo approfondimento, in attesa dell'uscita del film sequel di Prime Video Il Principe cerca Figlio.

L’uscita, ormai vicina, de Il Principe cerca Figlio, su Prime Video dal 5 marzo, riporta al centro dell’attenzione Eddie Murphy, attore simbolo degli anni Ottanta e Novanta, a cui vogliamo dedicare questa lista dei migliori 10 film in cui ha recitato, soffermandoci soprattutto sui lungometraggi anni ’80 e ’90.

Uscito fuori dal Saturday Night Live, Eddie Murphy ha iniziato presto ad affermarsi nel mondo del cinema, ottenendo grande successo già con il suo secondo film, il cult Una Poltrona per Due.

Murphy è popolare per le sue commedie, ma anche per lungometraggi action, in cui è riuscito a mischiare umorismo e azione.

Ma andiamo nel dettaglio di questa lista.

48 ore (1982)

La carriera cinematografica di Eddie Murphy parte subito con un grande nome alla regia, stiamo parlando di Walter Hill, che lo dirige in 48 Ore. Si tratta di un film che mischia il poliziesco con la commedia.

Murphy interpreta la parte di Reggie Hammond, un detenuto che viene liberato per sole 48 ore con l’obiettivo di aiutare il poliziotto Jack Cates a ritrovare il pericoloso fuggiasco Albert Ganz. Nonostante i due siano abbastanza diversi, troveranno in queste 48 ore una particolare alchimia.

Eddie Murphy tira fuori già dalla sua prima apparizione sul grande schermo le sue capacità umoristiche, dimostrando anche di poter reggere film d’azione, con un maestro del genere a dirigerlo, quali è Walter Hill.

Il film è disponibile su Prime Video.

Bowfinger (1999)

Due attori comici di livello per la prima volta insieme: Bowfinger ha la peculiarità di mettere insieme Steve Martin ed Eddie Murphy, per la regia di Frank Oz.

Steve Martin interpreta Bobby Bowfinger, un regista che vuole realizzare un film che ha da sempre desiderato fare, ma per poterlo produrre gli è stata imposta la presenza nel cast di Kit Ramsey (il personaggio interpretato da Eddie Murphy). Nonostante Ramsey si rifiuti di partecipare al lungometraggio, Bowfinger decide di riprenderlo di nascosto per poterlo inserire nella produzione.

Tra situazioni assurde ed esilaranti, e la capacità comica di due grandi attori di commedie, Bowfinger è un film che prende spunto da una situazione bizzarra quanto vera, ispirata ad un lungometraggio che ha avuto come protagonista Mary Pickford.

Il bambino d’oro (1986)

Eddie Murphy continua a ricoprire ruoli da poliziotto, e questa volta lo fa in trasferta, considerando che il protagonista della storia dovrà arrivare fino in Tibet per portare avanti un’indagine.

Ne Il bambino d’oro Eddie Murphy interpreta Chandler Jarrell, un investigatore privato, specializzato nel recupero di bambini scomparsi. Il suo compito sarà quello di recarsi in Tibet per recuperare “il bambino d’oro”, ovvero un giovane monaco buddista dotato di poteri straordinari, che è stato rapito da un demone.

Il mix tra commedia, azione e fantastico, con tanto di sfumature orientali, sembra rievocare Grosso guaio a Chinatown, ed in effetti a dirigere il film doveva essere proprio John Carpenter, che rifiutò il progetto proprio per realizzare il lungometraggio con Kurt Russell.

Vampiro a Brooklyn (1995)

Nonostante si tratti di un film non completamente riuscito, parliamo della prima e ultima incursione di Eddie Murphy nell’horror, e per l’occasione l’attore ha avuto alla regia uno dei maestri del genere: ovvero Wes Craven.

Murphy interpreta Maximillian, un vampiro che arriva a New York alla ricerca di Rita Veder, l’unica donna-vampiro rimasta in circolazione. Ma la donna non conosce la sua natura, ed è una poliziotta della Grande Mela. Maximillian cercherà in tutti i modi di affascinare la donna, e di attrarla verso di sé.

Il lungometraggio oscilla continuamente tra l’horror e la commedia: funzionano le atmosfere oscure, ed un po’ meno la commedia, anche se Murphy offre alcuni momenti esilaranti in cui si ritrova a recitare più personaggi contemporaneamente.

Il dottor Dolittle (1998)

Il film è ispirato alle storie per bambini di Hugh Lofting, e vede Eddie Murphy interpretare un medico in grado di parlare con gli animali.

John Dolittle scopre fin da giovane di avere la capacità di parlare con gli animali, abilità che viene però repressa dal padre. John riscoprirà questa dote solo da adulto, mentre sta per investire un cane. Sarà da quel momento che gli animali inizieranno ad affollare casa sua per diventare suoi pazienti.

Gag esilaranti ed un Eddie Murphy in grande forma sono alla base di questa commedia anni Novanta decisamente riuscita.

Il principe delle donne (1992)

Si tratta del lungometraggio in cui Eddie Murphy tira fuori tutto il suo lato più romantico, per una commedia sentimentale che ottenne grande successo al botteghino non appena arrivata nelle sale cinematografiche.

Ne Il Principe delle donne Murphy interpreta Marcus Graham, un vero e proprio playboy, che va alla costante ricerca della compagna perfetta. Ma, durante il suo percorso, incontrerà Jacqueline, colei che considererà la prescelta. Però, a differenzia di ciò che è sempre accaduto, Marcus si ritroverà, proprio con Jacqueline, a vivere una relazione nella quale è la ragazza a non volersi impegnare.

Anche la colonna sonora di Marcus Miller ha ottenuto un buon successo, al punto da arrivare alla quarta posizione della classifica Billboard 200.

Il Principe delle Donne è disponibile su Prime Video.

Il professore Matto (1996)

Eddie Murphy veste i panni di un goffo professore universitario che, per rimediare ai suoi problemi di peso, decide di inventare un siero capace di farlo dimagrire. Ma, allo stesso tempo, la sua controparte cercherà di prenderne il posto.

Si tratta di uno dei lungometraggi comici più famosi con Eddie Murphy protagonista, capace di alternarsi bene tra il personaggio del professore Sherman, e l’aleterego Buddy Love. Ma, Murphy tira fuori tutta le sue abilità interpretative vestendo i panni della maggior parte dei membri della famiglia del professore, creando scene esilaranti come quella in cui tutta la famiglia è seduta a tavola.

Un film da non perdere, il cui successo ha portato ad un sequel mal riuscito.

Il Professore Matto è disponibile su Prime Video.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984)

Continuiamo questa lista dei migliori film di Eddie Murphy con un lungometraggio che ha dato il via ad una vera e propria saga, che mischia l’action poliziesco con la commedia.

Beverly Hills Cop racconta di Axel Foley, un giovane agente della polizia di Detroit, che si ritrova a cercare vendetta dopo che il suo amico, Michael Tandino, è stato fatto fuori da alcuni killer. Axel arriverà fino a Beverly Hills per andare a caccia degli assassini del suo amico.

Eddie Murphy si ritrovò quasi per caso a interpretare il protagonista del lungometraggio, considerando che l’interprete doveva essere Sylvester Stallone (che invece decise di fare il poliziotto nell’altro cult Cobra). Il risultato fu uno dei migliori incassi ai botteghini del 1984.

Il film si trova su Prime Video.

Il Principe Cerca moglie (1988)

Il Principe cerca figlio sarà il sequel de Il Principe cerca moglie, uno dei maggiori successi di Eddie Murphy, e lungometraggio che rafforzò il sodalizio tra l’attore ed il regista John Landis.

Nel film Murphy interpreta il principe Akeem, che, una volta compiuti 21 anni, è pronto per sposarsi dopo che i genitori, i sovrani di Zamunda, gli hanno trovato moglie. Ma il principe vuole una donna che lo ami per quello che è a livello umano, e decide di partire per gli Stati Uniti, con al fianco il servitore Semmi, per cercare nel Queens la sua consorte.

Il lungometraggio è diventato un successo ai botteghini, ed un vero e proprio cult, capace di legare l’universo narrativo di John Landis, creando un ponte tra Il principe cerca moglie e Una Poltrona per Due (con il cameo dei due proprietari della Duke & Duke).

Il film è disponibile su Prime Video.

Una poltrona per Due (1983)

E chiudiamo questa lista dei migliori film con Eddie Murphy proprio con Una poltrona per due, lungometraggio diretto da John Landis, che è diventato anche un classico natalizio.

La storia racconta di Louis Winthorpe III, un agente di cambio, e di Billie Ray Valantine, un senzatetto, i cui ruoli verranno scambiati dai potenti proprietari della Duke & Duke, che scommettono sulla possibilità che l’uno possa prendere il posto dell’altro. Nascerà così una storia che porterà i due protagonisti a cercare di ribaltare le loro rispettive sorti.

Una poltrona per Due è un film esilarante, ma anche una spietata lettura sulla società capitalista che negli anni Ottanta negli Stati Uniti aveva raggiunto il suo culmine, facendo nascere il fenomeno dello yuppismo.

Eddie Murphy e Dan Aykroyd si calarono perfettamente nei ruoli dei protagonisti, divenuti una vera e propria icona della commedia americana, e non solo.

In questa lista abbiamo esaltato Eddie Murphy come attore comico, ma anche come personaggio capace di adattare il suo umorismo in più generi, dote che gli ha permesso di diventare un vero e proprio riferimento del cinema di genere negli Stati Uniti.