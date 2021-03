Justice League Snyder Cut: la teaser clip dedicata ad Aquaman

HBO ha rilasciato un nuovo teaser per Justice League di Zack Snyder incentrato su Aquaman. Questo teaser segue i precedenti trailer incentrati sui personaggi di Batman e Superman, con altri in arrivo.

Jason Momoa interpreta Aquaman, l’erede al trono di Atlantide, la cui storia è raccontata in modo più completo nel film sul personaggio. Momoa tornerà nel suo ruolo nel prossimo sequel di Aquaman. In Justice League di Zack Snyder, è uno dei pochi supereroi che Batman riunisce per proteggere la Terra dopo la morte di Superman, unendo le forze con Cyborg, Wonder Woman e The Flash. Puoi guardare il nuovo trailer di Justice League incorporato di seguito.

Justice League di Zack Snyder è il risultato della lunga campagna dei fan per vedere terminata la versione originale del regista . È un momento che Snyder non pensava sarebbe mai arrivato.

È stata un’esperienza interessante. Devo dire che non ho mai pensato davvero che sarebbe successo. Vivevo con la prospettiva che non sarebbe mai successo e mi andava bene. Sarò onesto. Ma quando siamo arrivati ​​al punto in cui, attraverso molti ostacoli, saremmo arrivati ​​al punto in cui sì, mi era permesso di finirlo e farlo nel modo giusto, è stato un momento piuttosto catartico e bellissimo che ho condiviso con la mia famiglia; è stato davvero un sogno che si avvera. Ha detto Zack Snyder.

Nella Justice League di Zack Snyder, determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) allinea le forze con Diana Prince (Gal Gadot) per reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginava, poiché ciascuna delle reclute deve affrontare i demoni del proprio passato per trascendere ciò che le ha trattenute, permettendo loro di unirsi, formando finalmente una lega di eroi senza precedenti. Ora uniti, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.