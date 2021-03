Billy Eichner nella prima commedia gay prodotta da uno studio importante

L'attore e comico Billy Eichner è pronto a scrivere e recitare in Bros, che è pubblicizzato come la prima commedia romantica gay prodotta da uno studio importante.

L’attore e comico Billy Eichner è pronto a scrivere e recitare nella commedia romantica gay Bros. Dopo il grande successo di Billy on the Street, che vedeva Eichner come presentatore di un gioco comico, l’attore ha ottenuto ruoli importanti in Parks and Recreation e American Horror Story. Sul grande schermo, Eichner ha doppiato Timon nel remake live-action de Il Re Leone della Disney.

Il famoso interprete della sua esperienza di uomo gay a Hollywood, esprimendo l’opinione che le persone gay sono spesso escluse dalle conversazioni sulla diversità e l’inclusione. Allo stesso modo, ha detto che la comunità comica non è stata gentile con gli uomini apertamente gay. Ma ora, Eichner ha la possibilità di aprire la strada con il suo prossimo grande progetto in studio.

Secondo Deadline, Eichner sarà co-sceneggiatore, produttore esecutivo e protagonista di Bros. la prima commedia romantica gay di un importante studio di Hollywood, proveniente dalla Universal, il film si concentrerà su due uomini che tentano di avere una relazione. Il film, che dovrebbe essere distribuito dalla Universal il 12 agosto 2022, sarà diretto da Nick Stoller. Stoller aveva già diretto Neighbours e il suo sequel, insieme a Forgetting Sarah Marshall e Get Him to Greek. Stoller scriverà anche la sceneggiatura con Eichner. Judd Apatow servirà come produttore del film.

Negli ultimi anni, sia nel cinema indipendente che nei film internazionali, c’è stato un aumento della visibilità delle commedie romantiche e dei drammi sulla coppia gay. Che si tratti del tocco leggero del recente Breaking Fast o dell’approccio più malinconico di End of the Century del 2019, queste caratteristiche sono state lodate per aver preso il genere dei film romantici e averlo usato per raccontare storie di protagonisti che lottano con la loro sessualità. Sebbene il desiderio di trovare l’amore e la voglia di fuggire a volte sia universale, può esserci un’unicità nelle storie LGBT+ che si prestano a narrazioni uniche.