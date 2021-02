Superman & Lois: un villain della prima stagione è Thaddeus Killgrave

La prima stagione di Superman & Lois andrà in onda stasera su The CW e vedrà tra i protagonisti della storia il villain Thaddeus Killgrave, lo scienziato pazzo presentato dallo showrunner Todd Helbing.

Superman & Lois è la serie tv di The CW, la cui anteprima americana sarà trasmessa proprio il 23 febbraio 2021. Lo showrunner Todd Helbing ha rivelato a Entertainment Weekly la presenza del villain Thaddeus Killgrave, lo scienziato pazzo creato da John Byrne e John Beatty e apparso per la prima volta in Superman Vol. 2 #19 nel luglio 1988.

A detta dello showrunner, Clark e Lois dovranno affrontare molte minacce nella prima stagione della serie tv:

A volte la storia di Superman è una vera storia di Superman! Lui è forte e influenza la narrazione in un modo forse inaspettato, come avviene nell’episodio 3. A volte il motivo è un nuovo cattivo, altre ha a che fare con la mitologia stessa della stagione. Non volevamo introdurre un villain diverso di settimana in settimana, come accadeva nella serie tv Smallville. Non volevamo necessariamente inserire un cattivo nella storia, e non volevamo nemmeno un approccio da “romanzo grafico” alla vicenda, come sta facendo Eric Wallace, lo showrunner di Flash. Volevamo fare a modo nostro, mettendo in evidenza questo aspetto: come reagirà la famiglia Kent a ciò che accade intorno a loro?

Il Professor Thaddeus Killgrave è uno scienziato pazzo che crea armi tecnologiche da usare contro Superman. Spesso vendeva questi dispositivi ad altri personaggi cattivi, come la bomba nucleare data a Joker per sconfiggere Superman. Il personaggio fa parte dell’Intergang, un’organizzazione criminale immaginaria. Questo ci suggerisce sin da subito il modo in cui Thaddeus Killgrave potrebbe essere collegato alla prima stagione di Superman & Lois.

Insieme a Killgrave, tra i villain della serie tv compare Morgan Edge, interpretato da Adam Rayner in Superman & Lois. Il suo personaggio è descritto come “un magnate autodidatta intelligente, eloquente e appassionato”, nonostante nei fumetti Edge fosse un agente dell’Intergang. Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) dovranno anche fronteggiare la presenza di Wolé Parks, che appare che in Superman & Lois vedremonei panni del misterioso Straniero.

Sull’argomento:

Di seguito la sinossi ufficiale:

Dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos nella città di Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, L’uomo d’acciaio aka Clark Kent (Tyler Hoechlin, “Teen Wolf”) e la giornalista più famosa di fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, “Grimm”), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dal lavoro. A complicare il lavoro già arduo di crescere due ragazzi, Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass, “Little Fires Everywhere”) e Jordan (Alexander Garfin, “The Peanuts Movie”) possano ereditare un giorno i superpoteri kryptoniani del padre. Naturalmente, non c’è mai un momento noioso nella vita di un supereroe, specialmente con il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh, “Nip / Tuck”) che cerca Superman per sconfiggere un cattivo o per salvare la situazione in un attimo. Nel frattempo, il ritorno di Superman e Lois nell’idilliaca Smallville è destinato a essere sconvolto quando un misterioso sconosciuto (Wolé Parks, “All American”) e l’appassionato magnate autodidatta Morgan Edge (Adam Rayner, “Tyrant”) entreranno nelle loro vite.

Ricordiamo che negli USA la prima stagione di Superman & Lois andrà in onda in anteprima il 23 febbraio 2021 su The CW.

Potrebbe interessarti: