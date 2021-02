Ms. Marvel: Laurel Marsden sarà Zoe Zimmer nella serie TV

Laurel Marsden sarà Zoe Zimmer nella serie TV dedicata a Ms Marvel, il character della Casa delle Idee che arriverà prossimamente sul piccolo schermo.

La serie TV dedicata a Ms. Marvel ha aggiunto un nuovo membro del cast: Laurel Marsden sarà Zoe Zimmer, ovvero una sorta di amica nemica di Kamala Khan, un personaggio chiave all’interno del fumetto.

Zoe Zimmer è una ragazzina molto popolare al liceo, e Ms. Marvel le salverà la vita, nonostante una non iniziale simpatia. Il personaggio è apparso nel terzo albo della serie su Ms. Marvel, realizzato da G. Willow Wilson e disegnato da Adrian Alphona.

Laurel Marsden è apparsa fino ad ora nella serie Quibi intitolata Survive.

Bisha K. Ali scriverà la serie, mentre i registi di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigeranno Ms. Marverl assieme a Sharmeen Obaid-Chinoy, ed al regista di The Walking Dead Meera Menon.

Le riprese di Ms. Marvel si stanno attualmente svolgendo ad Atlanta, ma sembra che il mese prossimo si sposteranno a Bangkok.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.