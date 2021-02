LEGO Amelia Earhart, immagini ufficiali del GWP e informazioni sulla promozione

Dopo la prima apparizione di qualche settimana fa vediamo oggi le immagini ufficiali del GWP 40450 LEGO Amelia Earhart Tribute dedicato all’aviatrice statunitense.

Le foto in alta definizione del set LEGO tributo, dedicato all’aviatrice Amelia Earhart sono apparse oggi sul sito Brick Megastore e vanno ad affiancarsi alla foto del calendario con le promozioni per il mese di marzo, apparsa durante il weekend e grazie alla quale ora sappiamo con più precisione i dati per ottenere il Gift With Purchase di Amelia.

In particolare il set 40450 verrà inserito come regalo nel periodo che va dal 6 al 14 marzo e, per gli Stati Uniti, si dovrò spendere una cifra pari o superiore a 100 dollari che dovrebbero diventare 100 Eur per noi italiani.