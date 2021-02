LEGO Amelia Earhart Tribute, prima immagine del GWP in arrivo a marzo

Vediamo la prima immagine del Gift With Purchase di marzo, il set LEGO Amelia Earhart Tribute dedicato all’aviatrice statunitense.

Tramite una campagna pubblicitaria presente sulla pagina Facebook del LEGO Certified Store sudafricano, Great Yellow Brick, vediamo la prima immagine della scatola del set LEGO Amelia Earhart Tribute 40450 che ha come soggetto principale il Lockheed Vega 5B rosso che ha reso celebre la pioniera del volo Amelia Earhart dandole la possibilità di diventare la prima donna a volare in solitaria sull’oceano Atlantico.

Ovviamente assieme a questo troviamo anche la minifigure di Amelia.

Secondo quanto riportato da Promobricks, il set sarà in regalo a marzo ed indica che la soglia, per il Sudafrica, è circa di 140 Eur (il set in regalo è prezzato 22 Eur) ma non abbiamo ancora dati certi sulla cifra ne sul periodo esatto di marzo in cui sarà presente l’offerta.

Curiosità: la First Review 2018 di LEGO Ideas aveva fra i vari progetti in review anche I am Amelia Earhart di Alatariel & Brad Meltzer (Alatariel aveva già vinto col Laboratorio di ricerca CUUSOO e con il set di Big Bang Theory) che verrà poi scartato, forse perchè LEGO aveva già a piano il rilascio di questo regalo.

Inoltre nella serie 21 delle minifigure collezionabili è presente proprio una minifigure di ragazza con addosso un picoclo aereo rosso. Che fosse un easter egg?

Leggi anche: