LEGO Collectible Minifigure: prime immagini ufficiali delle minifigure della serie 21

LEGO ha appena rilasciato le immagini in alta definizione sui suoi canali social della nuova serie 21 delle Collectible Minifigure 71029.

Rilasciate sui vari canali social di The LEGO Group le prime immagini ufficiali delle dodici minifigure che faranno parte della serie 21, in arrivo come di consueto ad inizio anno.

Al momento non c’è alcuna indicazione precisa ne sulla data ne sul prezzo, ma se manterranno la consuetudine delle volte passate, dovremo aspettarci l’arrivo della serie già dal 1° gennaio su LEGO Shop online, al possibile prezzo di 3,99 Eur.

L’elenco dei personaggi è il seguente:

Jaguar Warrior

Space Police

Violinist Boy

Alien Crook

Female Centuar

Beekeeper

Ladybug Girl

Pug Costume Boy

Surfer

Singer

Plane Costume Girl

Castaway

