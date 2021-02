Are You There God? It’s Me, Margaret: Rachel McAdams nel cast del film

Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson sono entrate nel cast di Are You There God? It’s Me, Margaret, l’adattamento cinematografico del romanzo formativo scritto da Judy Blume.

Grandi novità per il cast di Are You There God? It’s Me, Margaret! Tra i protagonisti dell’adattamento cinematografico del libro formativo di Judy Blume compaiono Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson, rispettivamente nei ruoli di Barbara (la madre di Margaret) e Margaret Simon, il personaggio principale della storia. Quest’ultima è Margaret Simon, una ragazzina in piena pubertà che cerca di capire la realtà che la circonda, ponendosi tante domande.

Ricordiamo che il romanzo di Judy Blume ha visto la luce nel lontano 1970. Ancora adesso, tra l’altro, i giovani lettori leggono il suo libro di formazione. Proprio per questo motivo la Lionsgate ha deciso di trarne un film per il cinema, anche se – è bene dirlo – la scrittrice inizialmente era contraria a qualsiasi forma di adattamento.

Judy Blume però questa volta non si è opposta, dando il suo benestare anche per quanto riguarda le protagoniste della storia: Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson.

Le parole della scrittrice:

Abby è divertente e tenera, forte ma vulnerabile. Rachel è una donna divertente, amorevole, sexy, vera. È anche una mamma. Non vedo l’ora di vedere le attrici interpretare i ruoli di madre e figlia.

Kelly Fremon Craig ha aggiunto:

Non potrebbe esserci una coppia di attrici meglio assortita per portare sul grande schermo i personaggi di Judy Blume. Abby è un talento raro. È difficile trovare qualcuno capace quanto lei. Il giorno del casting, quando è entrata nella stanza, ci ha fatto ridere con il suo umorismo, la sua vitalità e la sua gentile presenza. Avevamo già capito che Abby era perfetta per interpretare Margaret. Insieme a lei, l’eccezionale talento di Rachel McAdams. È notevolmente brava a creare personaggi che restano nel cuore di chi guarda, che ti fanno ridere ad alta voce, gridare a crepapelle o entrambe le cose.

Judy Blume compare tra i produttori del film, insieme a Fremon Craig e James L. Brooks (The Simpsons). Craig e Brooks avevano già lavorato l’uno affianco all’altro nel 2016, per il film The Edge of Seventeen, che vedeva protagonisti Hailee Steinfeld e Woody Harrelson.

Insieme a loro, anche Julie Ansell, Richard Sakai e Amy Brooks, mentre Meredith Wieck e Chelsea Kujawa si occupano della supervisione di Are You There God? It’s Me, Margaret. La produzione del film, scritto e diretto da Kelly Fremon Craig, dovrebbe cominciare il prossimo aprile.

