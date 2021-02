Anche Samsung starebbe lavorando a degli Smart Glasses

Stando a dei video tutt’altro che ufficiali, Samsung starebbe lavorando a degli Smart Glasses pensati per un futuro di realtà aumentata.

A far trapelare la potenziale notizia è stato WalkingCat, utente Twitter che, affidandosi alle testimonianze delle testate straniere, avrebbe dimostrato in passato di sapere il fatto suo, per quanto riguarda le soffiate del settore.

L’account ha infatti pubblicato sul social due video, entrambi riguardanti rappresentazioni ipotetiche di un device indossabile – molto ingombrante – che dovrebbe in pratica fungere in tutto e per tutto da computer indossabile, andando ben oltre ai normali traguardi dei progetti previsti dalle aziende omologhe.

I video sono fatti con cura e lasciano ampio spazio al brand, inoltre il brevetto per un device molto simile sembrerebbe in attesa di approvazione da parte della burocrazia statunitense, dettagli che danno a intendere che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Samsung, quindi, pare intenzionata a lanciarsi nel mondo degli Smart Glasses, preparandosi a combattere con le altre Big Tech, Apple e Facebook in primis, per una fetta del promettente mercato.

Tenendo conto da come siano formalizzate le clip, si può ipotizzare che il progetto sia ancora in alto mare e che i video siano serviti esclusivamente come “pitch” per sondare l’interesse dei finanziatori e dare via al progetto.

Il display, che si dovrebbe chiamare “Glasses Lite”, promette di essere altamente interattivo con gli altri prodotti del brand, inoltre dovrebbe essere in grado di modificare la pigmentazione della lente, in modo da essere adoperato agilmente sia in interno che in esterno.

