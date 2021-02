The Nightmare Before Christmas avrà un romanzo sequel

La Disney ha annunciato un sequel di The Nightmare Before Christmas, sotto forma di un romanzo incentrato su Sally.

Il classico film Disney, The Nightmare Before Christmas, avrà finalmente un sequel sotto forma di romanzo. La Disney Publishing ha annunciato un nuovo romanzo scritto dal punto di vista di Sally. Il romanzo sarà scritto da Shea Ernshaw, che ha spiegato:

Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally, è ambientato poco dopo la fine del film. È la storia d’amore ancora da raccontare di Sally e Jack. Ma è anche una storia di formazione per Sally, visto che la vediamo affrontare il suo nuovo ruolo come la regina delle zucche di Halloween Town.

Inoltre, il romanzo introdurrà diversi nuovi personaggi e luoghi. Ernshaw ha dichiarato:

Si spera che dia ai fan un nuovo modo di conoscere Sally, Jack e tutti i familiari residenti di Halloween Town, introducendo un nuovo cast di personaggi cupi e strani, che spero i lettori adoreranno.

The Nightmare Before Christmas è stato diretto da Henry Selick e scritto e prodotto da Tim Burton. Il film in stop-motion è stato pubblicato nel 1993 e ha ricevuto ampi consensi dalla critica, con molti elogi per gli effetti visivi, la colonna sonora e la sua storia. Secondo quanto riferito, la Disney ha discusso un sequel almeno dal 2001, considerando sia l’animazione in stop-motion che l’animazione CGI. Tuttavia, Burton e Selick si sono opposti a quei piani per il sequel nella speranza di mantenere la purezza del film originale.

Mentre il libro usa il punto di vista di Sally ed Ernshaw lo vede come un’opportunità per dare a Sally la stessa profondità di carattere che ha avuto Jack nel film.