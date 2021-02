Lucifer: Kevin Alejandro dirigerà il penultimo episodio della serie

Lo scrittore di Lucifer, Chris Rafferty ha confermato che Kevin Alejandro, che interpreta il detective della Omicidi della polizia di Los Angeles Dan Espinoza, dirigerà l’episodio 9 della sesta stagione.

L’attore di Lucifer, Kevin Alejandro, che interpreta il detective della omicidi della polizia di Los Angeles Dan Espinoza, dirigerà il penultimo episodio della serie. Lo scrittore della serie Chris Rafferty ha confermato la notizia su Twitter, scrivendo:

Due to the pandemic, #Lucifer Season 6 has had its share of scheduling changes, and sadly I’ll miss working w/ S5 finale director Karen Gaviola. But I am SUPER EXCITED to announce our new director for 609… @kevinmalejandro!

Team #SpoilerAlert together again!!! pic.twitter.com/7xTlhk0QKT

— Chris Rafferty (@Chris_Rafferty) February 19, 2021