Jennifer Lawrence non sarà Sue Storm nei Fantastici Quattro della Marvel

Jennifer Lawrence non si unirà al MCU come Sue Storm. Questo fine settimana sono circolate voci che l’attrice avrebbe interpretato il ruolo. Ecco i motivi per cui il reporter senior di Deadline afferma che non sarà così.

Jennifer Lawrence non interpreterà Sue Storm nel prossimo Fantastici Quattro del MCU. Per anni, i diritti della prima famiglia della Marvel sono stati di proprietà della 20th Century Fox, ma dopo la fusione Disney-Fox, i diritti sono finalmente tornati al loro studio. Il presidente della Marvel, Kevin Feige ha confermato che la tanto attesa introduzione dei Fantastici Quattro nel MCU era finalmente in lavorazione durante la presentazione dell’Investor Day 2020 della Disney.

Le teorie che WandaVision avrebbe introdotto i Fantastici Quattro sono state smentite, ma le voci hanno continuato a girare. Questo fine settimana sono circolate notizie che Lawrence sarebbe volata in Australia questa primavera per iniziare le riprese di Fantastici Quattro. In realtà si sa poco del film e, visto che la Marvel non è stata in grado di iniziare a sviluppare un film, il progetto è ancora nelle fasi iniziali.

Secondo Justin Kroll, è troppo presto perché un cast prenda forma. Kroll, reporter senior di Deadline, afferma che non esiste ancora una sceneggiatura per I Fantastici Quattro. Continua dicendo che la Marvel sta ancora incontrando gli scrittori per avere un’idea di chi potrebbe affrontare la sceneggiatura per lo studio. Kroll dice che, alla fine, ci vorrà un po’ di tempo prima che le riprese del film inizino.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting — Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021

Anche se Lawrence è stata proposta come potenziale opzione per interpretare Sue Storm nel film in uscita, sembra improbabile che lei interpreti il ruolo. Negli ultimi anni, l’attrice ha rallentato il lavoro dopo aver affrontato due franchise giganti. Gli Hunger Games hanno portato Lawrence alla celebrità e ha interpretato Mystique in quattro film degli X-Men. Iscriversi a un altro franchise che probabilmente includerebbe più film sembra una mossa contraria per l’attrice che ha espresso il desiderio di avere ritmi più lenti per il suo lavoro.