Better Call Saul: le riprese della sesta stagione inizieranno presto

L’attore di Better Call Saul, Michael Mando, ha dato un aggiornamento sui social media sul fatto che le riprese della sesta stagione stanno per iniziare.

Le riprese stanno per iniziare per la sesta e ultima stagione di Better Call Saul. La serie guidata da Bob Odenkirk è stata concepita come un prequel per la serie AMC Breaking Bad. Seguendo il personaggio principale di Odenkirk negli anni precedenti al suo incontro con Walter White, Better Call Saul si è trasformato in una serie formidabile a pieno titolo. La serie segue Saul, precedentemente noto come James Jimmy McGill e la sua discesa in una “bancarotta morale”.

Il prequel è andato in onda per cinque stagioni su AMC e nel frattempo è stato acclamato dalla critica. La sesta stagione della serie sarà l’ultima e si dice che avrà un finale intenso, che potrebbe rispecchiare quello della sua serie sequel. La sesta stagione è stata ufficialmente annunciata a gennaio 2020, ma la produzione è stata ritardata a causa della pandemia di Coronavirus. Tuttavia, sembra che le cose siano finalmente tornate sulla buona strada.

Michael Mando, che interpreta Nacho Varga nella serie, ha twittato le foto di se stesso che gioca a hockey prima di indicare che inizierà presto la produzione della sesta stagione. Odenkirk in precedenza aveva detto che le riprese della stagione 6 sarebbero iniziate a marzo, e sembra che sia ancora così.

Goodbye 🇨🇦 Hello 🇺🇸 Flying into BCS6 ✨ pic.twitter.com/VHStFyukDq — Michael Mando (@MandoMichael) February 16, 2021

Con questo aggiornamento di produzione, è probabile che l’ultima stagione non sarà presentata in anteprima fino alla fine del 2021. Anche se gli spettatori sanno dove va a finire Jimmy, la serie ha dimostrato di essere un viaggio emozionante, portando nuovi personaggi e volti familiari che interagiscono in modi entusiasmanti. Kim Wexler, interpretata da Rhea Seehorn, è particolarmente degna di nota e il suo destino è in sospeso dopo la fine della quinta stagione.