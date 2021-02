Star Wars: la trilogia di Rian Johnson sarebbe ancora in lavorazione

La giornalista Sariah Wilson ha rivelato che Rian Johnson starebbe ancora sviluppando una trilogia dedicata a Star Wars.

Dopo che sembravano essere stati messi da parte i piani di sviluppo dei nuovi film di Star Wars realizzati da Rian Johnson, la giornalista di USA Today, Sariah Wilson, ha offerto un aggiornamento importante. La Wilson ha rivelato su Twitter che, durante un’intervista al regista, avrebbe appreso che la trilogia di Johnson su Star Wars sarebbe ancora in lavorazione.

Qui sotto le sue parole:

Posto adesso questa cosa perché sto avendo un sacco di richieste. Sì, la trilogia di Rian su Star Wars è ancora in sviluppo. Non ci sono date o scadenze da poter comunicare perché lui è ancora impegnato su altri progetti. Questo è tutto ciò che so a riguardo.