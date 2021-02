Truth Seekers: Prime Video ha cancellato la serie dopo una sola stagione

La serie horror comedy Truth Seekers è stata cancellata da Amazon Prime Video dopo una sola stagione. A dare l’annuncio è stato Nick Frost con un video su Intagram.

Amazon Prime Video ha cancellato Truth Seekers, serie horror comedy con protagonisti Simon Pegg e Nick Frost. A dare l’annuncio della cancellazione è stato lo stesso Frost con un video postato sul suo profilo Instagram.

Una notizia che non è stata presa bene dall’attore e sceneggiatore, che ha definito la decisione di Amazon come un “grande calcio in mezzo alle gambe“. Di seguito il video dell’annuncio:

Lo show è stato sceneggiato da Nick Frost, Simon Pegg, James Serafinowicz e Nat Saunders ed arrivato in esclusiva su Amazon Prime Video lo scorso 30 ottobre. Nel cast oltre a Pegg e Frost troviamo Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy e Susan Wokoma.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori della nuova serie comedy soprannaturale Truth Seekers che segue una squadra di investigatori paranormali part-time uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali e conducono alla scoperta di una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana. La serie unisce il comico e il terrificante, in una nuova entusiasmante interpretazione del genere.

