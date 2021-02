True Blood: il reboot di HBO è ancora nelle prime fasi di sviluppo

Il dirigente della HBO Casey Bloys afferma che il reboot di True Blood è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, dicendo che potrebbe volerci un po’ prima che venga trasmesso.

Il dirigente della HBO, Casey Bloys afferma che il riavvio di True Blood è ancora a più di un anno dal debutto. A dicembre è stato riferito che la saga di vampiri della HBO sarebbe tornata sulla rete. All’epoca, la star originale Anna Paquin disse che era la prima volta che sentiva parlare del reboot. Anche Charlaine Harris, autrice dei romanzi su cui si basa la serie, era stata tenuta all’oscuro del potenziale reboot, e da allora è stato riferito che non ci sono piani per riportare alcun membro del cast originale.

Il co-creatore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, è attualmente previsto come produttore esecutivo del reboot. Scriverà anche la sceneggiatura con il creatore di NOS4A2 Jami O’Brien. Anche Alan Ball, creatore e showrunner della serie originale per cinque stagioni, tornerà come produttore esecutivo. I dettagli della storia sono ancora nascosti per il reboot di True Blood, e ora Bloys ha rivelato perché c’è ancora così tanto da aspettare per la prossima serie della HBO.

Bloys ha detto a TVLine che il reboot di True Blood è ancora nelle prime fasi di sviluppo. In effetti, Bloys dice che non c’è il via libera per la serie all’orizzonte e che sta aspettando che una storia davvero buona giunga a buon fine prima di prendere la decisione. Il boss della HBO prosegue dicendo che il reboot di True Blood non andrà in onda prima del prossimo anno. In definitiva, Bloys vuole assicurarsi che il reboot si aggiunga alla serie originale piuttosto che essere un ripetitivo rimaneggiamento di ciò che True Blood ha già fatto così bene. Per i fan dell’originale, un reboot della serie è eccitante, ma la notizia che il cast originale potrebbe non tornare è scoraggiante. Tuttavia, la serie sembra essere in buone mani con Aguirre-Sacasa e O’Brien.