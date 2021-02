Stanley Tucci: Searching for Italy, l’attore racconta il Bel Paese

Stanley Tucci: Searching for Italy è la docu-serie prodotta da CNN in cui l’attore candidato all’Oscar racconta l’Italia.

Stanley Tucci: Searching For Italy è la docu-serie prodotta da CNN che vede il noto attore raccontare l’Italia. La serie vede l’attore di origini italiane raccontare il Bel Paese attraverso la storia, l’arte ed il cibo. Sei le tappe di questo viaggio, che rappresentano i luoghi preferiti dell’attore: Napoli e la Costiera Amalfitana, Roma, Bologna, Milano, Toscana e Sicilia.

Intervistato da CNN l’attore ha rivelato che uno dei motivi che lo ha spinto a voler girare la serie è stato quello di sfatare i molti miti che gli americani hanno dell’Italia. Di seguito le sue parole:

Credo che in America ci siano molte idee e molto specifiche su cosa si “italiano”, e uno dei motivi per cui volevo fare lo show era per sfatare alcuni di questi miti sull’Italia. Le persone pensano ci sia sempre il sole e le persone suonino il mandolino e mangino pizza e pollo alla parmigiana – che non è neanche un piatto italiano. Poiché i miei genitori erano così rispettosi della loro eredità, quell’identità culturale era ed è ancora molto importante per me.

Discendente da nonni calabresi, l’attore ha anche vissuto in Italia per un anno quando aveva dodici anni. Esperienza che stando alle sue parole gli ha cambiato la vita, aprendogli la mente e contribuendo a plasmare la sua estetica. Un amore quello per l’Italia che Stanley Tucci ha così voluto raccontare in una serie che spera possa cambiare il modo in cui l’America vede il Paese:

Non ne capiscono l’estrema diversità. Se sei in Sicilia sei a meno di 100 miglia dalla costa africana, mentre se sei in Alto Adige le persone parlano, svizzero, italiano e tedesco. Mi piacerebbe le persone vedessero questa incredibile diversità e come è nata – dalla geografia, dalle invasioni, dalle influenza del mondo arabo, dagli spagnoli, dai normanni, dagli austriaci. È un incredibile melting pot culinario.

La serie ha debuttato il 14 febbraio ed ogni domenica per un totale di sei settimane porterà lo spettatore a conoscere l’Italia.

