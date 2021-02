Peter Pan & Wendy: Rebecca Hall si unisce al cast

L’attrice britannica Rebecca Hall, si unisce al cast di Peter Pan & Wendy. L’attrice è nota per i suoi ruoli in film come il GGG, Iron Man 3 e l’imminente Godzilla vs Kong, e interpreterà la signora Darling nel film Disney.

Rebecca Hall si unisce ufficialmente al cast del remake della Disney. L’attrice interpreterà la signora Darling secondo The Illuminerdi. Nel romanzo originale e nei successivi adattamenti, la signora Darling è la madre di Wendy. In Peter Pan & Wendy il personaggio viene descritto come una donna empatica, bella e inglese che vive con la sua famiglia all’inizio del 1900 e si sforza di far capire a Wendy l’importanza di crescere e di frequentare il collegio.

Gli spettatori sanno già che Peter Pan e la banda di Bimbi Sperduti probabilmente renderanno la lezione della madre di Wendy un po’ più difficile da imparare. La Disney non ha mostrato alcun segno di rallentamenti nonostante gli ostacoli imposti della pandemia. Alyssa Alook è stata aggiunta nei panni di Giglio tigrato l’anno scorso. Jude Law interpreterà Capitan Uncino. David Lowery è a bordo per dirigere ed è felice di accettare la sfida. Ci sono stati ogni sorta di remake live-action negli ultimi anni. Ma la Disney probabilmente spera che un franchise come Peter Pan venga fatto perfettamente.

EW ha già parlato con il regista del suo entusiasmo per questa storia nel 2018: