Justice League: Zack Snyder si lamenta della distribuzione mondiale della Snyder Cut

Zack Snyder ha lamentato problemi con la distribuzione mondiale della sua versione di Justice League.

Tutti gli appassionati di cinecomics aspettano anche in Italia l’uscita della Snyder Cut di Justice League, ma lo stesso Zack Snyder si è lamentato ultimamente dei problemi riguardanti la distribuzione del film a livello mondiale, quindi fuori dagli Stati Uniti.

La Snyder Cut sarà disponibile su HBO Max negli USA, in Asia, e nei territori europei in cui sono disponibili i servizi di HBO. Ma, nel nostro Paese ancora non è chiaro come, dove, e se potremo vedere la Snyder Cut di Justice League il 18 marzo. Per questo Snyder ha detto:

Questa cosa purtroppo non dipende da me, anche se lo avrei voluto. Sfortunatamente non posso farci molto, e…credo comunque che il tutto riguardi un lavoro non eccellente fatto con la distribuzione del film. Non so perché è successo tutto questo, non voglio pensare a cospirazioni o cose del genere. Penso che parte del problema sia il fatto che nessuno si aspettasse l’uscita del film.

In effetti lo sviluppo della Snyder Cut è stato piuttosto rapido, considerando che sono state girate anche delle nuove scene. Ed i fan non verranno delusi a livello di quantità della proposta, visto che si parla di quattro ore di film. Sperando di poterlo vedere anche in Italia il più presto possibile.