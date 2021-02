I tre moschettieri: Eva Green e Vincent Cassel tra i protagonisti

Dimitri Rassam sta unendo le forze con Pathé per un adattamento in due parti da 60 milioni di euro del classico capolavoro francese I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Il cast stellato include François Civil, Eva Green e Vincent Cassel nei panni di D’Artagnan, Milady e Athos.

I due lungometraggi, intitolati I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady, saranno diretti da Martin Bourboulon, che ha recentemente diretto Eiffel con Romain Duris ed Emma Mackey. Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura di entrambi i film basati sul classico di Dumas.

Ora in pre-produzione, la coppia di film sarà girata simultaneamente alla fine di questa estate in Francia. La tedesca Constantin Film e la spagnola DeAPlaneta sono salite a bordo per coprodurre e hanno già acquisito i diritti per Germania e Spagna.

Eva Green interpreterà Milady de Winter, mentre Vincent Cassel interpreterà il ruolo di Athos. A completare il cast di alto profilo ci sono Vicky Krieps nei panni della Regina Anna d’Austria, Pio Marmaï nei panni di Porthos, François Civil nei panni di D’Artagnan, Romain Duris nei panni di Aramis, Louis Garrel nei panni di Re Luigi XIII e la star di The Invisible Man Oliver Jackson-Cohen come il duca di Buckingham. Una novità per questo adattamento è l’aggiunta del personaggio di Hannibal, basato sulla vera storia di Louis Anniaba, il primo moschettiere nero della storia francese.

Entrambi i film basati su I tre moschettieri saranno girati contemporaneamente alla fine dell’estate in Francia e prometteno di essere un evento cinematografico. È passato un decennio dal disastro che è stato l’adattamento steampunk di Paul W. S. Anderson e, prima ancora, abbiamo ottenuto una versione estremamente anni ’90. È giunto il momento di ottenere un vero e proprio film su una delle più grandi opere della letteratura francese.