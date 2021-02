Google Stadia, quest’anno 100 nuovi giochi in catalogo

Google Stadia ha annunciato di avere in programma il lancio di 100 titoli quest’anno sulla sua piattaforma di cloud gaming.

Una buona notizia per il servizio di bigG, a pochi giorni dall’annuncio della società di voler chiudere il suo studio interno di sviluppo. Un ottimo modo per rassicuare i fan, e tra l’altro fra i cento nuovi videogiochi in arrivo sul catalogo Stadia ci saranno anche “pesi massimi” come Fifa 21, a partire dal 17 marzo e Yakuza: Judgment in arrivo ad aprile.

Altri titoli terze parti in arrivo nel 2021: Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, It came from space and ate our brains, Kaze and the Wild Masks, Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint

Abbiamo lanciato Stadia con l’obiettivo di rendere i vostri giochi preferiti immediatamente disponibili ovunque voi vogliate giocarli – ha spiegato il numero uno di Google Stadia, Phil Harrison -. Con il recente lancio di successo di Cyberpunk 2077 su Stadia, giocabile su tutti i tipi di dispositivi, incluso iOS, la crescita della nostra lista di integrazioni di YouTube e le nostre espansioni globali, è chiaro che la tecnologia di Stadia è stata dimostrata e funziona su larga scala. Lo streaming di giochi su qualsiasi schermo è il futuro di questo settore e continueremo a investire in Stadia e nella sua piattaforma per fornire la migliore esperienza di gioco nel cloud per i nostri partner e la comunità di gioco. Questa è stata la visione di Stadia sin dall’inizio.

Harrison ha poi proseguito spiegando che, nel 2021, il colosso di Mountian View vuole espandere i propri sforzi per aiutare gli sviluppatori di giochi e i publisher a trarre vantaggio dalla loro tecnologia e quindi fornire giochi direttamente ai videogiocatori.