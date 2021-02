Egitto, scoperto un birrificio vecchio di millenni, forse il più antico al mondo

In Egitto sono stati trovati reperti archeologici vecchi di oltre cinquemila anni che appartengono a un birrificio di scala industriale.

Altro che mummie e sarcofagi depredati dai tombaroli: questa volta i ricercatori sono incappati in un pezzo di storia che visto da fuori parrebbe assolutamente irrilevante, ma che nel suo piccolo insegna molto sulla vita di ogni giorno degli antichi egizi.

Ad Abydos, a 450km a sud del Cairo, un team di archeologi statunitensi ed egiziani stava esplorando una necropoli quando si è imbattuta in una fabbrica suddivisa in otto aree, tutte quante piene di vasi di ceramica.

I dotti hanno impiegato un tempo sorprendentemente ridotto a capire che si trattasse di un birrificio dell’antico Egitto. Un birrificio che, con tutta probabilità, serviva a produrre l’ambrato liquido in funzione dei riti funebri e sacrificali.

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس

The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos pic.twitter.com/tn8N8YQXSL

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) February 13, 2021