Eagle Pictures: le uscite Home Video di marzo tra film da Oscar e cult

Le uscite Home Video di marzo firmate da Eagle Pictures, tra action movie, film da Oscar e grandi cult. I film saranno disponibili in edizioni speciali da collezione.

A partire dal 10 marzo arriverà in Home Video The Gentlemen, ultimo film scritto e diretto da Guy Ritchie. L’action comedy, arrivata su Prime Video a dicembre 2020, sarà disponibile in versione formato DVD, Blu-ray e 4K (Blu-ray 4K + Blu-ray HD).

La storia vede protagonista Mickey Pearson, americano che vive a Londra e che controlla il traffico di marijuana della capitale inglese. Dopo anni passati al vertice decide di ritirarsi e di cedere la sua “attività”. Iniziano così una serie di intrighi e ricatti atti a soffiargli il suo impero. Nel cast troviamo Hugh Grant, Matthew McConaughey e Colin Farrell.

Il 24 marzo arriverà in in edizione speciale a tiratura limitata Sorvegliato Speciale, film cult con protagonisti Sylvester Stallone e Donald Sutherland sarà disponibile in edizione combo contenente il doppio formato Blu-ray e 4K e una card da collezione numerata.

Diretto da John Flynn, il lungometraggio racconta la storia di Frank Leone, detenuto modello la cui scarcerazione è imminente. L’uomo sta scontando la pena nel penitenziario di minima sicurezza di Northwood, ma viene improvvisamente trasferito nel carcere dal cinico direttore Warden Drumgoole, che gli ha giurato vendetta per una tentata evasione passata. Per Frank inizieranno così mesi di soprusi fisici e psicologici, che riuscirà a superare grazie alla sua grande forza di volontà.

Infine la casa di produzione e distribuzione lancia la la nuova collana Home Video Oscar Cult, dedicata ai film protagonisti della notte degli Oscar. I vari film saranno disponibili in Edizioni Combo (contenente il doppio formato DVD + Blu-ray) e a tiratura limitata e numerata. All’interno anche una card illustrata esclusiva, realizzata in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics.

I primi titoli della collana sono Green Book, Il discorso del Re, Balla coi Lupi, Il cacciatore e La battaglia di Hacksaw Ridge.

