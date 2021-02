Demon Slayer: la seconda stagione dell’anime arriverà nel corso del 2021

La seconda serie dell’anime di Demon Slayer arriverà nel corso del 2021. Al momento non è stata rivelata la data di uscita.

La seconda stagione dell’anime di Demon Slayer sarà disponibile nel corso del 2021. L’annuncio dell’arrivo della nuova serie animata è stato dato durante il Kimetsu-Sai Online: Anime 2nd Anniversary Festival.

La nuova serie è intitolata Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc) e come è facilmente intuibile adatterà l’arco del quartiere dei divertimenti.

A dirigere gli episodi sarà nuovamente Haruo Sotozaki, mentre il character design sarà ancora opera di Akira Matsushima.

In attesa di sapere quando la seconda stagione dell’anime arriverà in Italia, vi proponiamo il poster:

La serie anime è la trasposizione del fortunato manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Protagonista della storia è Tanjiro, ragazzo che deciderà di diventare un ammazza demoni dopo che questi ne hanno sterminato la famiglia. Unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, che però è stata tramutata in demone. Obiettivo di Tanjiro sarà anche quello di trovare una cura e farla tornare nuovamente umana.

Il manga è stato serializzato dal 2016 al 2020 su Weekly Shōnen Jump, divenendo un grande successo di pubblico in poco tempo. La storia è arrivata anche al cinema con con il lungometraggio Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen, capace di incassare 100 milioni di dollari in appena dieci giorni.

Vi ricordiamo che i 24 episodi della prima serie sono disponibili su Netflix e Amazon Prime Video.

Potrebbe interessarti: