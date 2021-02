Blade Runner 2049: Jared Leto racconta come ha imparato ad interpretare un cieco

Jared Leto ha raccontato a GQ come ha imparato a interpretare la parte del cieco in Blade Runner 2049, facendo il personaggio Niander Wallace.

Blade Runner 2049 non è un film che avuto un successo tale da ordinare subito un sequel, e personaggi come il Niander Wallace di Jared Leto non avranno, per ora, un proseguimento del loro racconto. Lo stesso Leto ha però rivelato ultimamente come ha imparato a interpretare un personaggio cieco.

Questo è il racconto fatto dall’attore a GQ:

Ho avuto un fantastico insegnante, si tratta di un ragazzo chiamato Chris, che è cieco. Lui è stato un coach incredibile. Abbiamo modellato i miei occhi nel film, esattamente come i suoi nella vita reale. Lui è una persona speciale, e c’è molto di lui nella mia performance.

Insomma, Jared Leto ha avuto un maestro d’eccezione per Blade Runner 2049. L’attore ha già detto che avrebbe voglia di riprendere in futuro i panni del personaggio di Niander Wallace. Ecco le sue dichiarazioni: