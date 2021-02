Marilyn Manson non sarà più in American Gods e Creepshow

Dopo le pesanti accuse di Evan Rachel Wood arrivate ieri, American Gods e Creepshow hanno deciso di tagliare gli episodi in cui è presente Marilyn Manson.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle pesanti accuse di Evan Rachel Wood nei confronti di Marilyn Manson: l’attrice ha scritto un post su Instagram in cui ha raccontato degli abusi che per anni la rockstar avrebbe perpetrato nei suoi confronti, seguita poi da almeno altre quattro donne. Sono già arrivate le prime conseguenze di questa brutta storia, e American Gods e Creepshow hanno deciso di tagliare i ponti con il rocker e attore.

Manson infatti ha già recitato in due episodi della Stagione 3 di American Gods, e avrebbe dovuto comparire anche in un terzo, che però per il momento è stato messo in standby dalla produzione, come ha fatto sapere un portavoce:

Per via delle accuse mosse contro Marilyn Manson abbiamo deciso di rimuovere la sua performance dal restante episodio in cui è presente, che avrebbe dovuto andare in onda più avanti in questa stagione: Starz è inequivocabilmente dalla parte delle vittime degli abusi.

Manson avrebbe dovuto far parte anche della seconda stagione di Creepshow, ma anche in questo caso la sua parte sarà rimpiazzata e non andrà in onda. Anche l’etichetta discografica con cui Brian Warner (il vero nome del rocker) pubblicava i suoi dischi, la Loma Vista Recordings, ha deciso di rescindere il contratto con l’autore.