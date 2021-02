Justice League: la prima foto del Joker nella Snyder Cut!

Su Vero il regista Zack Snyder ha mostrato la prima foto tratta dalla sua versione di Justice League con protagonista Joker.

Zack Snyder ha appena condiviso su Vero la prima foto del suo Joker della Snyder Cut di Justice League. Da come si può vedere nell’immagine si tratta di un look (non ben visibile) che appare abbastanza differente da quello che il personaggio interpretato da Jared Leto aveva in Suicide Squad.

Qui sotto la foto.

E Snyder ha omaggiato sia Leto che David Ayer su Twitter, condividendo l’immagine.

C’è molta attesa per ciò che mostrerà la Snyder Cut di Justice League, considerando che si tratterà di un lavoro della durata di ben quattro ore, e che quindi proporrà un qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che abbiamo visto al cinema nel 2017 sotto la direzione di Joss Whedon.

Da poco è stato annunciato che la Snyder Cut arriverà il 18 marzo su HBO Max. Nella nuova versione del lungometraggio compariranno anche personaggi come Martian Manhunter, e Darkseid.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per offrire agli appassionati qualcosa che aspettavano da tempo. Inoltre, la produzione della Snyder Cut ha spinto anche David Ayer a chiedere con insistenza l’uscita della Ayer cut di Suicide Squad, ed anche in questo caso di mezzo c’è il Joker di Jared Leto.