GeForce Now arriva su Chrome per Windows e Mac

Dopo essere sbarcato su Chromebook, il servizio di cloud gaming GeForce Now approda ora anche sul browser Chrome, sia nella versione per computer Windows che Mac.

Proprio così. A pochi giorni dall’aggiornamento che ha reso disponibile la piattaforma sui Chromebook, Nvidia porta il suo cloud gaming anche su Chrome per Windows e Mac.

Sì, perché fino ad oggi GeForce Now funzionava già su Chrome, ma solamente sui portatili con sistema operativo Google. Ovviamente va da sé che utilizzare GeForce Now sul client per Windows o macOS permetterà un’esperienza di gioco migliore che su browser Chrome. Ma per le persone che non hanno intenzione di installare un nuovo software sul proprio PC la notizia è sicuramente positiva.

Ricordiamo che chi volesse provare GeForce Now anche su smartphone e tablet è disponibile l’app Android, comodamente scaricabile dal PlayStore.

Ma come funziona GeForce Now? La piattaforma non include una sua libreria di videogiochi, ma permette all’utente di lanciare in streaming i giochi già acquistati su piattaforme come Steam, Epic Games e UPlay.

GeForce Now è disponibile in abbonamento free con acceso standard e limite delle sessioni di un’ora e abbonamento “Fondatori”, per il quale – al momento – è disponibile solo il pacchetto di 6 mesi a 27,45 euro (gli abbonamenti mensili sono esauriti).