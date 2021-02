Elon Musk si è preso una pausa da Twitter: “starò via per un po'”

Elon Musk si è preso (nuovamente) una pausa da Twitter. Il CEO di Tesla non ha specificato quando e se farà ritorno sul social.

Elon Musk si è preso una pausa da Twitter. «Starò via per un po’», ha scritto l’imprenditore, dopo aver infiammato gli animi dei redditer usando il suo account per dare il suo endorsement al rally delle azioni GameStop e anche ai Bitcoin.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

Non è la prima volta che Elon Musk annuncia di volersi prendere una pausa dal social network. Musk non ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a volersi prendere una pausa, né quando intende ritornare.

A giugno aveva scritto un tweet con lo stesso identico contenuto, ma la tregua dal tweeting compulsivo era durata solamente pochi giorni. In occasione del suo ritorno, Musk aveva attaccato duramente Jeff Bezos e Amazon. «Deve essere smantellata», aveva detto criticando la decisione dell’azienda di oscurare il libro di un ex giornalista del New York Times.

Il sospetto, scrive il The Guardian, è che la nuova pausa da Twitter dipenda almeno in parte dall’uso sregolato del social per prendere le parti degli utenti di r/WallStreetBets e spingere le valutazioni di alcune azioni e asset, come il Bitcoin. Nella giornata di ieri, Musk è tornato a parlare della saga di GameStop criticando duramente il CEO di Robinhood su ClubHouse, il social del momento.

In passato Twitter aveva dato più di qualche gatta da pelare all’imprenditore sudafricano. Ad esempio quando aveva detto, con un tweet, di voler riacquistare le azioni Tesla a 420$. La SEC era intervenuta con un provvedimento particolarmente severo, imponendo a Musk di non usare più il social network per annunci di natura finanziaria su Tesla. Non senza l’autorizzazione del CdA e dei legali dell’azienda.