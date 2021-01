Elon Musk dà l’endorsement ai bitcoin su Twitter, la valuta prende il volo: +14% in poche ore

La nuova biografia su Twitter di Elon Musk ora contiene una sola parola: ‘Bitcoin’. Tanto è bastato per far schizzare del 14% le quotazioni della valuta digitale.

Elon Musk in questi giorni sta affinando le sue tattiche da alchimista di Wall Street. Dopo l’endorsement ad Etsy e a GameStop, ora l’imprenditore ha cambiato la sua biografia su Twitter. Una sola parola: ‘Bitcoin’, e tanto è bastato per far schizzare le quotazioni della criptovaluta.

Elon Musk su Twitter è seguito da oltre 43 milioni di utenti e nel tempo ha già dato prova di avere un’enorme capacità di influenzare gli investitori (amatoriali e non). Non sempre questa responsabilità gli è stata d’aiuto: in passato alcune suoi tweet gli si sono ritorti contro, facendo crollare le azioni Tesla o suscitando l’interesse della SEC.

Dopo l’endorsement ai bitcoin su Twitter, la criptovaluta è cresciuta del 14%, arrivando ad un valore per unità di 36.901$. Il rapporto di Elon Musk con le criptovalute non è sempre stato semplice da decifrare, e anche in questo caso non è chiaro se quello dell’imprenditore sia uno stunt per trollare o una vera e propria dimostrazione di sostegno alla community di appassionati dei bitcoin.

Nel frattempo, nel 2021 abbiamo assistito anche ad un crescente interesse per i bitcoin da parte dei cosiddetti investitori istituzionali. Ad inizio gennaio la criptovaluta ha superato la barriera dei 40.000$, raggiungendo il suo picco più alto di sempre.

