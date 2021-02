Dragonero: le novità 2021 del fumetto fantasy Bonelli Editore

Sergio Bonelli Editore ha rivelato le novità 2021 riguardanti Dragonero, serie fantasy ideata dagli scrittori Luca Enoch e Stefano Vietti e dal disegnatore Giuseppe Matteoni.

Non si fermano le novità 2021 di Sergio Bonelli Editore. L’anno si preannuncia pieno di colpi di scena anche per Dragonero, fumetto fantasy ideato dagli scrittori Luca Enoch e Stefano Vietti e dal disegnatore Giuseppe Matteoni.

Il 2021 del fumetto sarà interamente dedicato alla ribellione contro l’Impero, governato ormai da un sovrano fantoccio, subdolamente manovrato dallo spietato e cinico Leario. Dopo aver passato mesi a prepararsi, i ribelli sono pronti a colpire duramente il proprio avversario, affondando la lama ben dentro il suo cuore. Ma non sarà facile.

A gennaio Ian Aranill e i suoi compagni faranno incursione nella fortezza di Dunmon, un luogo apparentemente inaccessibile dove viene conservato il tesoro imperiale. La storia è scritta da Stefano Vietti, coadiuvato ai disegni da un trio di grandi artisti: Emanuele Gizzi, Fabrizio Galliccia e Fabio Babich.

A febbraio i ribelli riusciranno in una grande impresa: grazie a una missione segreta nell’impervio luogo dove nidificano le viverne, i ribelli potranno mettere le proprie mani sulle “ali” necessarie ad assicurar loro il dominio dei cieli erondariani. Il team creativo è composto da Luca Enoch (testi) e Salvatore Porcaro (disegni).

A marzo sarà la volta di Roney e Leario giocare le proprie carte. I due saranno protagonisti di una una storia intensa e drammatica, nella quale troverà la morte uno dei personaggi principali della saga.

In primavera Ian se la vedrà un demone la cui abilità nel combattimento non conosce (quasi) rivali. La storia sarà disegnata dell’ex copertinista della serie, Giuseppe Matteoni. Inoltre con la formula Old Man Gmor racconta verranno rivelate le prime mosse dei ribelli prima della decisione di una più sicura clandestinità e di una più proficua guerriglia.

A giugno Luca Barbieri e Alessandro Bignamini porteranno Dragonero faccia a faccia con un vecchio nemico. L’insolita ambientazione della storia, nel profondo cuore dei Regni Meridionali, consente di approfondire anche il misterioso passato di un importante membro della ribellione, Aleen, e fa luce sull’origine delle sue miracolose asce.

In estate invece il personaggio si incontrerà nuovamente con Zagor. Il team up festeggia il sessantesimo compleanno dello Spirito con la Scure. La speciale avventura, sceneggiata da Luca Enoch, vera il ritorno di Gianluigi Gregorini, un disegnatore che mancava da parecchio tempo nella serie.

Gli ultimi mesi dell’anno arriverà una storia doppia che svelerà alcuni misteri rimasti da anni insoluti e che vedrà protagonista assoluto Alben. Infine a dicembre vedrà protagonista Ecuba, ma la casa editrice non ha rivelato altro.

Come sempre le sorprese non sono finite qui, ma verranno rivelate da Sergio Bonelli Editore nel corso dell’anno.

