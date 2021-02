Walker: Chuck Norris ha dato la sua benedizione a Jared Padalecki

Secondo quanto riferito da Jared Padalecki, Chuck Norris ha dato la sua benedizione per il progetto reboot intitolato Walker.

Jared Padalecki ha una grande responsabilità addosso, considerando che ha iniziato da poco a vestire i panni del protagonista di Walker Texas Ranger. E, secondo quanto riportato dall’attore, Padalecki ha ricevuto anche la benedizione di Chuck Norris per il suo Walker.

Ecco cosa ha raccontato a Good Morning America:

Era importante avere la sua benedizione. Anche perché lui ha aiutato a creare la versione originale del personaggio, di cui detiene una parte dei diritti. Posso dire che Chuck Norris non ha avuto alcun problema, grazie a dio, perché non voglio avere discussioni con un personaggio come lui. Poi conosco le Gif ed i meme che girano su di lui, perciò era importante che ci fosse la sua benedizione.