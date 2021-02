OnePlus: “abbiamo grandi piani per il 2021”, parola di Pete Lau

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, promette un 2021 fantastico ai fan del suo brand. “Abbiamo grandi progetti, aspettate e vedrete”.

Il CEO di OnePlus ha deciso di stuzzicare i suoi follower su Twitter e, ai fan dei prodotti dell’azienda, promette: “abbiamo grandi progetti”.

“È difficile da credere, ma gennaio è praticamente già finito, il che significa che siamo già dentro al 2021 da un intero mese. Abbiamo grandi piani per quest’anno, aspettate e vedrete”, ha detto Pete Lau nel suo tweet.

Il 2021 vedrà il debutto dei primi chiacchierati smartwatch di OnePlus, anche se molto probabilmente si tratterà di un rebranding di alcuni device della Honor.

Ovviamente l’attenzione è rivolta verso agli smartphone. I OnePlus 9 e 9 Pro sono in arrivo, questo lo sappiamo con certezza, ma, chissà, forse possiamo aspettarci più di qualche sorpresa anche da OnePlus NORD, la nuova linea di smartphone entry-level con prestazioni da top di gamma.

It’s hard to believe, but January is just about over, which means we’re already a full month into 2021. We’ve got big plans this year, though—just wait and see.

— Pete Lau (@PeteLau) January 29, 2021