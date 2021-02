Nathan Never: le novità 2021 del fumetto di fantascienza Bonelli

Sergio Bonelli Editore ha rivelato alcune delle novità 2021 riguardanti Nathan Never, che quest’anno compie trent’anni. Molte altre sono in arrivo.

Continuano le novità 2021 riguardo i fumetti editi da Sergio Bonelli Bonelli Editore. Il 2021 si prospetta essere un anno ricco di novità anche per Nathan Never, fumetto di fantascienza ideato da da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna nel 1991.

Il personaggio quest’anno compie 30 anni e per festeggiarlo ci sono molte iniziative, tra cui il concorso per eleggere la più bella copertina. Si può votare sul sito ufficiale della casa editrice. Altra iniziativa per festeggiare il compleanno del fumetto è la miniserie estiva in quattro numeri denominata Giove, che svelerà altri fondamentali segreti dell’universo di Nathan Never. La serie vede il team creativo composto da Bepi Vigna, coadiuvato da Germano Bonazzi e Max Bertolini.

Inoltre Nathan collaborerà con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il personaggio accompagnare alcuni importanti eventi organizzati dal Ministero, in preparazione di meeting internazionali dedicati alla tutela ambientale e alle misure da adottare, a livello mondiale, per affrontare il problema del cosiddetto climate change. Tutti i dettagli verranno svelati inseguito.

Per quanto riguarda la serie mensile, il 2021 inizia con una storia doppia. Scritta da Bepi Vigna e disegnata da Maurizio Gradin, la storia ci porta a sbirciare dietro le quinte del futuro stesso di Nathan, per capire chi regge realmente i fili dei delicati equilibri politici della società del futuro. E se state pensando alla Federazione terrestre o al Consiglio di Sicurezza siete lontanissimi…

A marzo sarà la volta di un un albo “tutto d’azione”, opera di Sergio Masperi e Massimo Dall’Oglio. Il volume è ispirato al Maestro Hayao Miyazaki. ad aprile invece il duo Vigna/Giéz ci porta nuovamente nella disperazione di Tempo Zero, in un ideale seguito del numero 300.

La seconda parte dell’anno vedrà le storie scritte principalmente da Michele Medda per i disegni di autori come Simona Denna, Elena Pianta, Massimiliano Bergamo, Andrea Cascioli, Rosario Raho. Eccezione saranno i numeri di luglio ed agosto, la cui storioni due parti è opera di Stefano Marzorati e Onofrio Catacchio.

A giugno sarà la volta di un un albo speciale per il trentennale, scritto da Bepi Vigna e affidato ai disegni di Germano Bonazzi. Infine a novembre arriverà lo lo Speciale Nathan Never, sul quale sono già al lavoro Michele Medda e Silvia Corbetta.

Queste le novità rivelate, ma Bonelli promette che non sono finite.

