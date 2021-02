Guardiani della Galassia vol. 3: le riprese inizieranno entro quest’anno

L’insider Charles Murphy ha rivelato che le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 inizieranno entro il 2021.

Charles Murphy ha offerto delle novità sull’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia vol 3, che, secondo l’insider, inizieranno entro il 2021. Murphy ha scritto sul suo Murphy’s Multiverse che la produzione inizierà nel Regno Unito dopo la metà dell’anno.

Questo perché, nel frattempo, James Gunn sarà impegnato con le riprese della serie TV spin-off dedicata a Peacemaker. La produzione dello spin-off di The Suicide Squad si sta attualmente svolgendo a Vancouver.

James Gunn, parlando a Comicbook.com qualche tempo fa, ha rivelato che la storia di Guardiani della Galassia vol.3 avrà fortemente a che fare con il passato di Rocket.

Rocket avrà molto a che fare con ciò che succederà in futuro- ha detto- e molte delle cose che ha addosso, come le sue cicatrici, rappresentano ciò che ho pianificato per il personaggio tempo fa.

Inoltre, oltre a lavorare su Guardiani della Galassia vol.3, James Gunn realizzerà anche un Guardians of the Galaxy Holiday Special, che sarà in continuità con il Marvel Cinematic Universe, e che lo stesso regista ha presentato come una storia “folle e divertente che avevo in mente da anni”.